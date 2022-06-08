طوكيو 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسنما إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 7ر0% سنويًا، ليصل إلى 524ر582 تريليون ين، بعد تراجعه بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق.وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم أنه مع استبعاد قروض صناديق الادخار، ارتفع إجمالي الإقراض خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% إلى 387ر506 تريليون ين، بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 1%، فيما تراجعت القروض من صناديق الادخار بنسبة 4ر0% إلى 136ر76 تريليون ين، بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق.وارتفعت القروض من البنوك الأجنبية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر1% إلى 430ر3 تريليون ين بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% خلال أبريل الماضي.// انتهى //09:17ت م0025