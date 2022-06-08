إسلام آباد 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الإجراءات العاجلة التي نفذتها الحكومة لتقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والسيطرة على موجة الغلاء المعيشي، وتأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف بأن الاستقرار السياسي في البلاد مهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.وسلطت الضوء على بدء عملية توجه الحجاج الباكستانيين من مختلف المدن نحو المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى إطلاق مبادرة "طريق مكة" التي جعلت رحلة الحج الإيمانية ميسرة وخالية من المصاعب وتتسم بالإجراءات السهلة، والمراعية لعنصر الوقت.وأخبرت صحف إسلام آباد عن اتفاق باكستان وألمانيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس إلى إسلام آباد.وتناقلت موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي أدان تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، المسيئة للرسولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واعتبرها منافية لميثاق المنظمة الدولية.// انتهى //09:18ت م0026