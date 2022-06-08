كوالالمبور 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور.ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وماليزيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.// انتهى //09:29ت م0027