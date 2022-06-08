حائل 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسناقش مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي وأمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي بمقر الأمانة أمس، تفعيل الشراكة بين الجهتين للقضاء على ظاهرة التستر التجاري وتبادل الخبرات وتوضيح الأدوار المناطة بكل جهة، وكذلك الآليات الحديثة لإجراءات العمل الرقابي للقضاء على هذه الظاهرة وتضييق الخناق عليها لخلق بيئة عمل مثالية تعزز الاقتصاد وتخلق الفرص لأبناء الوطن بحضور عدد من المسؤولين.وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع الجهات الشريكة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على هذه الظاهرة.// انتهى //09:37ت م0028