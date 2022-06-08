كوالالمبور 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، معالي وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لماليزيا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.// انتهى //09:38ت م0029