الرباط 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، التخوفات التي أبدتها وزارة الصحة المغربية بشأن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 بالبلاد، مشيرة إلى دعوتها للمواطنين إلى العودة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة وأخذ الجرعة الثالثة.وأخبرت عن انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لدول أفريقيا الأطلسية اليوم بالعاصمة المغربية بمشاركة 21 بلدًا مطلًا على الأطلسي، من أجل بحث التحديات التي تواجهها دول المنطقة، والدفاع عن مصالحها الإستراتيجية.وتناقلت استعدادات الصين لإطلاق حاملة طائرات ثالثة، في خطوة تمثل تطورًا كبيرًا في قدرة الصين على استعراض قوتها البحرية عالميًا.ونشرت صحف الرباط دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة اعتبرتها بؤرًا ساخنة للجوع في العالم بينها خمس دول عربية.// انتهى //09:48ت م0030