تونس 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم حديثها عن استمرار جلسات الحوار الوطني التي ترمي لرسم المشهد السياسي المستقبلي في تونس وإعداد دستور جديد للبلاد.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية.ولفتت صحف تونس في الشأن الدولي إلى إعلان الأمم المتحدة عن مقتل اثنين من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وسط البلاد.// انتهى //10:17ت م0031