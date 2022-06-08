جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسنددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد عبارات التنديد الهجوم الشنيع على مرتادي إحدى الكنائس في جنوب غرب نيجيريا يوم الأحد 5 يونيو 2022 ، والذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن خمسين قتيلاً من بينهم نساء وأطفال، وعن إصابة أعداد كبيرة أخرى.وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن صادق تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً عاجل الشفاء للمصابين، مؤكداً في الوقت ذاته على موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لنيجيريا في مكافحتها للإرهاب والعنف.// انتهى //10:25ت م0032