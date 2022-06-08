القاهرة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قمة القادة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن العالم يمر بمنعطف حرج للغاية مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، والصدمات المتتالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن الأزمات تتطلب تعاونًا وتنسيقًا من صانعي القرار.وأشارت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسلّم رسالة خطية أمس من نظيره الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، سلّمها المبعوث الرئاسي الخاص سيمباراش مومبنجيجوي، وتناولت تطوير العلاقات الثنائية ودفع التعاون المشترك في المجالات كافة.ونقلت صحف الأربعاء عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أمام مؤتمر دار الإفتاء الدولي الأول لـ"مركز سلام لدراسات التطرف" الذي عُقِدَ بالقاهرة أمس، أن أهمية مواجهة الفكر المتطرف تتطلب التعاون المشترك لنشر ثقافة السلام.ولفتت الانتباه إلى مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة (٢٧) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، في الدورة (56) لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة بون الألمانية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة اقتحام عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وكذلك دعوة اللجنة الدولية للتحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى وقف التمييز ضد الفلسطينيين.وسلطت صحف القاهرة الضوء على مباحثات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة فرجينا جامبا، التي تناولت سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قضايا حماية الأطفال المتضررين في النزاعات.// انتهى //10:26ت م0033