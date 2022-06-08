مكة المكرمة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية عن بعد، برنامج "مهارات التفكير الشامل للقائد" وبرنامج "إعداد القائدات في ضوء رؤية المملكة 2030م" ضمن سلسلة البرامج التخصصية.وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن هذه البرامج تهدف إلى إعداد وتطوير الكوادر النسائية القيادية، وتمكين القائدات من قيادة فرق العمل، وتعزيز ثقافة الأداء المتميز، وأن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور المتنوعة في إعداد القادة يقدمها نخبة من المتخصصين تتضمن ثلاث حزم تدريبية منها برنامج "مهارات التفكير الشامل للقادة".وأفادت أن البرامج تضمنت عدداً من المحاور منها: التعرف على مفهوم العقلية الشاملة والتفكير الشامل، وتطبيق معايير التفكير الناقد، وتطبيق معايير التفكير التحليلي، ومعايير التفكير العاطفي، والتفكير الإبداعي, مضيفة أن البرامج تأتي لتوفير كل الإرشادات التي تحتاجها القيادات العاملة بالحرمين الشريفين، نحو تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.// انتهى //10:29ت م0034