ظهران الجنوب 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسكرمت إدارة التعليم بظهران الجنوب اليوم, الطلاب والطالبات الفائزين في برامج موهبة وبرامج الأنشطة الطلابية على مستوى المملكة، خلال الحفل الذي نظمه قسم النشاط الطلابي على مسرح لجنة التنمية الأهلية, بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.وأشاد مدير تعليم ظهران الجنوب طارق الوادعي بتفاعل طلاب وطالبات مدارس المحافظة مع فعاليات وبرامج ومسابقات الأنشطة الطلابية وبرامج موهبة، مشيراً إلى أن هذا التفوق جاء نتيجة العمل والحرص والشغف من قبل جيل مثقف وقارئ يفتخر ويفاخر به الوطن ويعي مسؤولياته ويرسم تطلعاته.// انتهى //10:31ت م0035