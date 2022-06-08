كوالالمبور 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد إسماعيل صبري يعقوب، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة كوالالمبور، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لماليزيا.‏‌‎ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لدولته وحكومة وشعب ماليزيا، والتمنيات بدوام النماء والازدهار، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.‏‌‎وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.// انتهى //10:40ت م0036