طوكيو 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت، فيما صعدت أسهم شركات الطاقة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 1.04 في المئة، ليصل عند مستوى 28234.29 نقطة، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 1.118 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1969.98 نقطة.// انتهى //10:44ت م0037