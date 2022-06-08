الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسنفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية نتج عنها (173,137) إجمالي عمليات الفحص خلال شهر مايو 2022 في أنشطة النقل البري والبحري، منها (170,382) عملية فحص لمركبات النقل، و(275) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (2480) زيارة، ورصدت الهيئة خلالها (43,098) مخالفة، بينما سجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض (18,293) مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية (33) مخالفة في أنشطة النقل البحري، من خلال (795) عملية فحص.وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات, حيث بلغت (17,597) مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ (15,448) مخالفة، ومن ثم المنطقة الشرقية لتسجل (5,134) مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة (997) مخالفة.وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي مايو (91%)، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (96%).وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، وقيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة في الشاحنات، إضافة إلى تدخين السائق داخل الشاحنة واستعمال الشاحنات لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.وسجل نشاط الأجرة العامة أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل خلال الشهر، ومن ثم بقية الأنشطة كنشاط نقل البضائع، والنقل المتخصص بالحافلات، وأخيراً أجرة المطار.// انتهى //11:31ت م0046