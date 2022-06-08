تبوك 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسناقش مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة تبوك خلال لقاء حواري عدداً من القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين.ويهدف اللقاء إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة لحلها.وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، أن اللقاء يأتي انطلاقاً من الدور الذي يقوم به المركز في تبني القضايا المجتمعية، لافتاً الانتباه إلى أن الملتقى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها رصد القضايا والمشكلات وتحديد الآثار المترتبة عليها.// انتهى //11:34ت م0048