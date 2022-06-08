الدمام 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واستستقبل 1080 مدرسة في المنطقة الشرقية اختبارات "نافس" الوطنية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، التي تأتي ضمن التنسيق بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، في تحقيق الأهداف الوطنية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية ببناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أنه جرى توفير 28 مقراً لإدارة الاختبارات "كنترول" في جميع مكاتب التعليم بالمحافظات والمدن بالمنطقة، و60 مطبقاً ومطبقة, إضافة إلى مطبقي هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيراً إلى أنه 7 مدارس تنفذ اختباراتها إلكترونياً، منها 3 للبنين؛ و4 للبنات، كما تشمل الاختبارات الحضورية للمرحلة المتوسطة 459 للبنين والبنات، في 621 مدرسة ابتدائية من عينات الصف السادس.وأفاد أن اختبارات "نافس" الوطنية تأتي استكمالًا لما تبذله الإدارات التعليمية والمدارس في بناء الأجيال وتعزيز المهارات الأساسية والاهتمام بالتقويم، مما يُسهم في تحقيق تطوير الكفاءة ورفع الجودة التعليمية، ويدعم التميز المدرسي، وتطوير المدارس لأدائها وتحسين مخرجاتها، ويتيح المقارنات المحفزة لتحقيق الأداء المدرسي على تطبيق المتّبع عالمياً من حيث التوقيت قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، وفي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة العامة والخاصة.وبيّن أن نتائج هذه الاختبارات تضع وصْفاً واقعياً لمستوى الأداء يقوم على فكرة التقويم للتطوير والتحسين حتى تتسق مع أهداف تقويم المدارس بوصفها جزءاً من عمليات ضمان الجودة، فضلاً عن كونها أداةً فاعلةً في توجيه المسؤولين للحكم على جودة برامج التعليم والتعلّم، واتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد أولويّات التحسين ومتابعتها.// انتهى //11:36ت م0049