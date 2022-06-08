الخرطوم 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزرعية البروفيسور إبراهيم الدخيري، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الدولي للزيتون المنعقد حاليًا في الأردن، بوزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنفيات.واطلع الدخيري الوزير خلال اللقاء على مبادرة مشروع الاستزراع السمكي في الأردن كبرنامج ريادي ستقوم بتنفيذه المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال تأسيس المشروع وتوفير الأصبعيات والتدريب والتأهيل للكوادر الفنية العاملة بالقطاع من قبل خبراء المنظمة في هذا المجال، إضافة إلى التشجيع على إنشاء مزارع سمكية في الأرياف لدعم المرأة والشباب في برامج التنمية الريفية للحد من الفقر والبطالة وتشجيع إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل.// انتهى //11:39ت م0050