عام / سمو ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس
الأربعاء 1443/11/9 هـ الموافق 2022/06/08 م واس
جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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11:42ت م
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