العارضة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لمحافظة العارضة، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.ووقف سمو أمير المنطقة خلال الجولة على المشروعات التنموية والخدمية وعدد من المواقع والمرافق الخدمية بالمحافظة.واطلع سموه على الخدمات المقدمة للأهالي واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا بمتابعة الاحتياجات والرفع بها لإنجازها، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.وشملت الجولة المعرض المقام بمناسبة اختيار العارضة "مدينة صحية" من قبل منظمة الصحة العالمية، مطلعًا سموه على مشاركة مختلف الجهات الحكومية، وما تضمنه المعرض من أركان تعريفية بالمواقع الأثرية والسياحية وما تشهده المحافظة من جوانب تنموية في المجالات التنموية والخدمية و الصحية والزراعية بالمحافظة.ونوّه سموه في ختام الجولة بما تشهده المحافظة والمنطقة بوجه عام من مشاريع تنموية وخدمية وما تحظى به كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.// انتهى //11:53ت م0056