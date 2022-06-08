لندن 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مطالبة أعضاء بارزين في حزب العمال الحاكم رئيس الوزراء بوريس جونسون بتخفيض الضرائب منعاً لحدوث ركود اقتصادي محتمل في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود العالمية وتكلفة السلع والتشغيل.وأخبرت عن توقيع المملكة المتحدة اتفاقية مناخ جديدة مع ماليزيا لتعزيز التعاون في مجال المناخ والتنوع البيولوجي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المناخ والتنوع البيولوجي - لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - من خلال تبادل المعرفة والخبرة الفنية لبناء القدرات وزيادة الطموح.وتطرقت صحف لندن إلى زيارة وزير خارجية حكومة الظل البريطانية ديفيد لامي لأفغانستان من أجل تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد من تولي حركة طالبان مقاليد الحكم الصيف الماضي.// انتهى //12:25ت م0057