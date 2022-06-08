عرعر 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي عن أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز.ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بما حققته وزارة التجارة من تطوير لعناصر المنظومة التجارية بما يُحفز ويُمكن رجال ورواد الأعمال ويحمي حقوق المستهلكين في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.داعياً لبذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية لتنفيذ مبادرات وزارة التجارة بالمنطقة بهدف تحسين وتعزيز البيئة التجارية.واستمع سموه لشرح عن أعمال الفرع بالمنطقة والجولات الرقابية على منافذ البيع والمستودعات والمتاجر والخدمات إضافة إلى ما تحقق من إنجازات ومشاركات.من جانبه، أعرب مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لأعمال الفرع.// انتهى //12:40ت م0058