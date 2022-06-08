تبوك 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة تركي بن فيصل المطيري، الذي قدُم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً للفرع.ورحّب سموه بالمطيري, متمنياً له التوفيق في مهام عمله، ونوه سمو أمير منطقة تبوك بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً سموه على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جهته, قدّم المطيري الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مثمناً الدعم والاهتمام الذي يجده فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة من سموه.// انتهى //12:41ت م0059