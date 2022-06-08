القاهرة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسبدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أعمال الاجتماع العربي الأوروبي التاسع المشترك للحوار السياسي بين المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.ورأس وفد المملكة في الاجتماع مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.ويناقش الاجتماع في ثلاث جلسات عمل، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والأمنية، حيث تتناول جلسة العمل الأولى "القضية الفلسطينية وبناء السلام في الشرق الأوسط وقضية اللاجئين والنازحين"، وجلسة العمل الثانية "تطورات الأوضاع في لبنان وليبيا والعراق"، فيما تتناول جلسة العمل الثالثة "اليمن وسوريا وإيران ومكافحة الإرهاب".// انتهى //14:11ت م0090