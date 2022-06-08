كينشاسا 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأكد الجيش الكونغولي مقتل جنديين في قتال مع مسلحي حركة إم23 المتمردة في شرق الكونجو في أحدث أعمال عنف في صراع طويل الأمد تصاعد في الأسابيع الماضية.وذكرت مصادر عسكرية كونجولية أن المتمردين قصفوا موقعاً للجيش الكونجولي في مقاطعة كيفو الشمالية، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين.ويأتي هذا الهجوم بعد أن قالت مصادر محلية إن مسلحين من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة قتلوا 18 شخصاً على الأقل في هجوم على قرية في إقليم إيتوري المجاور.وأرسلت أوغندا ما لا يقل عن 1700 جندي إلى الكونجو المجاورة للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة، وفي الأسبوع الماضي مدد البلدان عملياتهما المشتركة التي بدأت في أواخر العام الماضي.// انتهى //14:12ت م0091