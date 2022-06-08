الرباط 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسانطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الأول لدول أفريقيا الأطلسية، بمشاركة 21 بلدًا مطلًا على الواجهة البحرية الأطلسية، من بينها 15 بلدًا ممثلًا على المستوى الوزاري، وذلك بهدف بلورة رؤية أفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية أفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الإستراتيجية للقارة.ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى 3 أيام، ثلاثة موضوعات رئيسة تتعلق بمحاور "الحوار السياسي والأمن، والسلامة"، و"الاقتصاد الأزرق والربط"، و"البيئة والطاقة".كما يهدف الاجتماع إلى الاستفادة من القيمة الإستراتيجية للمحيط الأطلسي، وتوحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة.// انتهى //14:14ت م0092