باماكو 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسعبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن أسفها لقرار حكومة مالي المؤقتة تمديد عودة الانتقال إلى الحكم المدني بالبلاد لمدة 24 شهرًا في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية بين الجانبين.وقالت إيكواس في بيان لها، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تأسف من اتخاذ السلطات في مالي لهذا القرار بشأن الفترة الانتقالية في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية معها للتوصل إلى توافق، مضيفةً أن المفاوضات ستستمر مع السلطات في مالي للتوصل إلى جدول زمني ينال اتفاق الجميع.// انتهى //14:15ت م0093