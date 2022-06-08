الرباط 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأنقذت وحدات تابعة لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية العاملة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، خلال الفترة ما بين 30 مايو و06 يونيو الجاري، 385 مهاجراً غير شرعي، ينحدر معظمهم من دول أفريقية جنوب الصحراء.وأوضح مصدر عسكري عن البحرية المغربية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم حاولوا الهجرة نحو السواحل الأوروبية على متن قوارب تقليدية الصنع، ومن بينهم نساء وقاصرين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة المغربية.// انتهى //14:17ت م0094