بريدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي العربي بمحافظة عنيزة أمين الملاح، وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تحقيق النادي درع دوري الدرجة الثانية لكرة القدم والصعود لدوري الدرجة الأولى، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومدير فرع وزارة الرياضة بالقصيم هدلق الهدلق.وبارك سموه لرئيس وأعضاء ولاعبي نادي العربي تحقيق هذه الإنجاز, مؤكداً أن ما يقدمه النادي من إنجاز وتأهل حصاد يحسب لرياضة المنطقة.ونوّه بالدور الكبير للأندية الرياضية بالمنطقة، وللرياضة بالمملكة التي تجد كل الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة - أعزها الله - التي لا تدخر جهداً في دعم وتعزيز الأندية على مستوى المملكة, متمنيًا لنادي العربي كل التوفيق وأن يواصل مسيرة الإنجازات الرياضية على جميع الأصعدة والمجالات .من جانبه، ثمّن أمين الملاح دعم سمو أمير منطقة القصيم الدائم ووقفته مع أندية المنطقة, التي أثمرت عن تحقيق المنجزات الرياضية، مبيناً بأن توجيهات سموه ستكون دافعًا لدعم منسوبي النادي والوصول إلى أفضل المستويات المنشودة.// انتهى //14:19ت م0095