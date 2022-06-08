الدمام 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، عن فتح مظاريف المشروع الاستثماري للمدينة الطبية في حي العزيزية بمحافظة الخبر، الذي يهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في الارتقاء بالخدمات الصحية لسكان وزوار المنطقة.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المشروع يقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويأتي ضمن 230 فرصة استثمارية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في المنطقة، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.// انتهى //14:21ت م0096