العارضة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، حفل أهالي محافظة العارضةً، بمناسبة الزيارة التفقدية التي قام بها سموه للمحافظة، وذلك بقاعة الاحتفالات بالمركز الحضاري.واشتمل الحفل المقام بهذه المناسبة على كلمة لمحافظ العارضة إبراهيم الألمعي، أعرب فيها عن سعادة الجميع بزيارة سمو أمير المنطقة، وتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين بالمحافظة، مجدداً باسم الجميع العهد والولاء للقيادة الرشيدة سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.وأشار إلى ما تشهده محافظة كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والمقيم، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.كما تضمن الحفل أوبريتاً وطنياً وقصيدة شعرية بالمناسبة، وعرضاً مرئياً حول تجربة مدينة العارضة كمدينة صحية، وكلمة لمساعدة المشرفة على برنامج المدن الصحية سارة بنت إبراهيم الخريّف أكدت فيها أن اختيار العارضة ضمن المدن الصحة يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة، وعمل وزارة الصحة على رفع مستوى الوعي البيئي وكل ما يسهم في تحسين المستوى الصحي بالمجتمع، انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في توسيع المناطق الخضراء وتنمية المجتمع وتحسين المحيط البيئي وتبني أنماط المجتمع الصحي وزيادة نسبة التطوع والحث على الاستدامة لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين.// انتهى //14:26ت م0097