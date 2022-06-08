الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية عمارة المساجد الدكتور محمد السريع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.واستمع سموه إلى شرح عن المهام والرؤية التي تقوم عليها الجمعية في خدمة بيوت الله وخدمة قاصديها والتعاون في تنمية مرافقها وتطوير عمارتها.// انتهى //14:28ت م0098