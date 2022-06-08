القاهرة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم، بأعضاء مجموعة الـ "٧٧ والصين"، على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة حاليًا بمدينة بون الألمانية.وتناول اللقاء دور مجموعة الـ ٧٧ والصين، في الدفع بمصالح وشواغل الدول النامية في مفاوضات تغير المناخ، وكذلك إمكانيات دعم المجموعة لجهود مصر خلال رئاستها للدورة (٢٧) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.كما عقد وزير الخارجية المصري اجتماعًا مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ، وناقش الموضوعات المتعلقة بعمل المناخ الدولي.// انتهى //14:33ت م0100