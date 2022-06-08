نجامينا 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأعلنت القوة المشتركة متعددة الجنسيات مقتل 805 مسلحين في بحيرة تشاد خلال عملية عسكرية شملت الجو والبر والبحر واستمرت لمدة شهرين.وأوضحت القوة التي تضم كلا من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد وبنين في بيان أن العملية المشتركة "سلامة البحيرة" التي أطلقتها خلال الفترة ما بين 28 مارس حتى 4 يونيو الحالي مكنت كذلك من "تدمير والاستيلاء على 44 مركبة و22 دراجة نارية وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة والخفيفة".وأضاف البيان أن العملية مكنت أيضاً من ضبط كمية كبيرة من الذخيرة وتدمير مواقع لتصنيع العبوات الناسفة، مشيراً إلى إصابة 20 جندياً في صفوف الجيش النيجري .وشارك نحو 3 آلاف جندي في هذه العملية واقتصرت المشاركة في البداية على الكاميرون والنيجر ونيجيريا وانضمت لها لاحقاً تشاد بعد 45 يوماً من إطلاق العملية.// انتهى //14:35ت م0101