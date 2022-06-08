كوالالمبور 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة كوالالمبور، اليوم، معالي وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا محمد أزمين علي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لماليزيا.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، والانطلاق بها لآفاق أرحب.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //14:38ت م0104