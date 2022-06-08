الأحساء 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور ياسر بن عبدالعزيز الربيع, ووكلاء الكلية.واستمع سموه لشرح عن سير العمل في الكلية وأقسامها وتخصصاتها، ورؤية منسوبيها في تطويرها، والجهود التي تبذلها الكلية في تعزيز الأمن الفكري لدى طلابها، وتعزيز دور الكلية المجتمعي.ونوَّه الدكتور الربيع بتوجيهات سمو محافظ الأحساء وحرصه وسعيه لتطوير المحافظة، داعيًا الله تعالى لسموه بالتوفيق والسداد.// انتهى //15:42ت م0135