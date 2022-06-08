بريدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس لجنة البيئة بالمنطقة - إحدى لجان مجلس المنطقه - بالإمارة اليوم ، الاجتماع العاشر للجنة ، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان عضو اللجنة رئيس فريق تطوير منتزه طخفة البري، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم ، المشرف العام على لجنة البيئة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع , ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، وأعضاء اللجنة.وقدم سمو رئيس فريق تطوير منتزه طخفة البري خلال الاجتماع عرضا تضمن جهود وأعمال تطوير المنتزه للحفاظ على مكتسباته البيئية وإنمائها, وتعزيز نشر الثقافة البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأماكن العامة , بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليه .واطلع الجميع على عرض معد من قبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر, يشتمل على خطط تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات داخل المنتزهات الوطنية, وتفعيل دور المنتزهات من خلال إقامة الأنشطة الرياضية المختلفة , واستقطاب المستثمرين لتفعيل دور السياحة البيئية , حيث يصل عدد المنتزهات الوطنية على مستوى المملكة إلى 400 منتزه، واستعراض المواضيع المطروحة في جدول الأعمال .وأشاد سمو أمير القصيم بما استمع إليه وشاهده من جهود بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات لطرح ومناقشة كل ما يتعلق في البيئة من عقبات ومؤثرات، وإعداد التوصيات الخاصة بذلك ومتابعة تطبيقها بمهنية عالية, لتسهم في التعامل مع تعزيز البيئة في منطقة القصيم، وأهمية مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات داخل المنتزهات الوطنية , وتوفير متطلبات السياحة البيئية المتميزة بمنطقة القصيم لوجود أكثر من 58 منتزهاً، لافتاً الانتباه إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يصبو إليها الجميع ، وتقديم خدمة أفضل للبيئة في المنطقة من خلال هذه اللجنة .// انتهى //15:43ت م0136