الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 66.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12596.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 141 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات بترو رابغ، الشرقية للتنمية، بوبا العربية، أسيج، أمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، مجموعة تداول، نسيج، الاستثمار، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.72% و 4.75% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، بترو رابغ، الإنماء، الراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، دار الأركان، بترو رابغ، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 122.34 نقطة ليقفل عند مستوى 22206.77 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 359 ألف سهم تقاسمتها 1624 صفقة.// انتهى //15:45ت م0138