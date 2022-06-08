الأحساء 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم بمكتب سموه في مقر المحافظة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب بن سدحان الحربي، يرافقه مدير الدفاع المدني بالأحساء العميد الدكتور دهام بن هجرس الجبلي، وعدد من ضباط المنطقة.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال ومنجزات الدفاع المدني، والمتابعة الميدانية لإجراءات السلامة بالمحافظة.وقدم مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية شكره لسمو محافظ الأحساء لدعمه للدفاع المدني.// انتهى //16:08ت م0140