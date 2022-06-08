رام الله 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: إن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة.وشدد الرئيس في كلمة ألقاها عبر الهاتف أمام مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك"، الذي يُعقَد في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، على أنه لن نسمح ولن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، مهما كانت الظروف.وأضاف عباس في كلمته أن صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه، وليس صراعًا ضد ديانة بعينها، مؤكداً أن القدس ليست للبيع، وسنسقط كل المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا.// انتهى //16:09ت م0141