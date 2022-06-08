إسلام آباد 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسلقي مسلحان من العناصر الإرهابية مصرعهما خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نُفِّذت في منطقة "نوشكي" بإقليم بلوشستان، بناءً على معلومات استخباراتية كشفت عن تحركات لعناصر إرهابية في تلك المنطقة.وأضاف البيان أن الإرهابيين قُتِلَا خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن التي صادرت أيضاً كمية من الأسلحة والذخيرة من حوزتهما.// انتهى //16:11ت م0142