الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأٌقِيمت اليوم أعمال ملتقى تبادل الخبرات بين لجان شؤون الأسرة في المناطق الذي تستضيفه إمارة منطقة الرياض, ممثلةً بأمانة مجلس المنطقة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمنطقة الرياض، وذلك في جامعة الأميرة نورة, بمشاركة لجان الأسرة في مناطق: مكة المكرمة, والرياض, وعسير, وحائل, والباحة.وبدأ الملتقى بكلمة الأمين العام لمجلس منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي، ثم كلمة رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمناطق الدكتور فايز بن مشوط آل مروان، بعدها بدأت جلسات الملتقى، عُرِض خلالها تجارب لجان الأسر في المناطق الخمس من خلال عروض المشاركات المقدمة من اللجان التي تناولت عدداً من المبادرات والتجارب, مثل: المواطنة الرقمية، والتمكين والتكاملية، ودور الأسرة في حماية الأطفال من خطر وسائل التواصل الاجتماعي، ومبادرة بركتنا الاجتماعية، وبرنامج الفحص المبكر لكبار السن، ومبادرة المرصد الأسري، وأيضاً مبادرة نلتقي لنرتقي، إضافة إلى برنامج القيادات النسائية الشابة، بعد ذلك عُقِد حوار مفتوح للمشاركين.وفي ختام الملتقى، ثمن المشاركون دور إمارة منطقة الرياض واستضافتها لهذا الملتقى، مقدمين الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة على دعمه واهتمامه.// انتهى //16:12ت م0143