جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسوقعت المنظمة العربية للسياحة مذكرة تعاون مشترك مع منظمة السياحة العالمية لتعزيز التعاون المؤسسي وتكامل وتنسيق جهود المنظمتين لإقامة علاقات تعاون مشتركة في مجال السياحة وبناء وتطوير الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في الأنشطة والمشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة لقطاع السياحة في الدول العربية.ووقع المذكرة التي تمت على هامش اجتماع الدورة (116) للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي عُقِدت بمدينة جدة مؤخرًا، معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوشيكافيلي، ومعالي الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف فتحي؛ للنهوض بالقدرات المؤسسية والبشرية، وتشجيع الاستثمارات، وتوحيد مؤشرات ومعايير الاستدامة والجودة وأفضل ممارسات حوكمة السياحة وإدارتها؛ استدراكًا لأهمية السياحة في تلبية أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توفير البرامج والمشاريع السياحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.وتسعى المذكرة لتنفيذ مشروعات تتعلق بمجالات الترويج السياحي الإقليمي والدولي في المعارض الدولية والإلكترونية, والعمل على تبادل الخبرات بين منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة, بما يعزز تنمية الموارد البشرية والتواصل مع المؤسسات والمراكز العالمية في مجال الترويج السياحي، والعمل على تعزيز الابتكار والتحول التقني السياحي، ودعم تبادل الآراء والخبرات والتجارب المعنية بتطوير الأطر القانونية والتنظيمية في مجال السياحة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين المنظمتين بهدف تعزيز نقاط القوة وتحديد الفرص والتحديات للاستفادة منها، بالإضافة إلى إبراز المقومات السياحية المتنوعة والفريدة بالبلدان العربية, ودعمها وتنميتها وتطويرها من خلال التعاون الدولي الهادف إلى تعزيز السياحة بين دول العالم.وكانت المنظمة العربية للسياحة قد شاركت بوفد رفيع المستوى في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة من أصحاب المعالي وزراء السياحة الذين يمثلون أقاليم العالم كافة، بالإضافة للمنظمات الدولية والإقليمية.وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي أن مشاركة المنظمة في هذا الاجتماع تأتي توثيقًا للتعاون المشترك بين المنظمتين لتنمية وتطوير صناعة السياحة في المنطقة العربية، مشيرًا الي أن استضافة المملكة العربية السعودية -لأول مرة- اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية تؤكد التطور الذي تشهده صناعة السياحة بالمملكة مؤخرًا, وما حققته من إنجازات بمدة قياسية, مما يعزز موقعها على خارطة السياحة العالمية, ويتيح لباقي دول العالم التعرف من كثب على الجهود الوطنية التي تبذلها وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية من أجل تطوير وتعزيز صناعة السياحة؛ لتحقق التطلعات السياحية والرؤية الوطنية ٢٠٣٠.وأبان الحناوي أن اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية تأتي تحت شعار "مستقبل السياحة – الحوكمة والترويج بشكل جديد"، و"إبراز السياحة"؛ للإسهام الفاعل والمتواصل في إعادة بناء قطاع السياحة عالميًا، بعد ما مر به من تحديات جمة نتيجة جائحة كورونا، لافتًا الانتباه إلى أن التعاون الدولي يسرع من تعافي القطاع، خاصةً مع الاستفادة من التجارب المشتركة، واتخاذ خطوات لتحقيق مستقبل أكثر قوةً وازدهارًا للجميع.// انتهى //16:15ت م0145