تبوك 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالسفير العطية، مؤكدًا على علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، وجرى تبادل الأحاديث الودية.من جانبه عبر سفير دولة قطر لدى المملكة عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بما شاهده من نهضة تنموية تعيشها تبوك في شتى المجالات.// انتهى //16:15ت م0146