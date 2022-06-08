مكة المكرمة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واستحتضن مكتبة مركز تاريخ مكة التابع لدارة الملك عبدالعزيز 675 مخطوطة مصورة نادرة, تتناول العديد من الجوانب التاريخية والشرعية فُهرِست بطريقة علمية حديثة .وأفاد المدير العام للمركز الدكتور فواز بن علي الدهاس أن المركز الذي أُنشِئ عام 1429هـ بمكة المكرمة بموافقة من دارة الملك عبدالعزيز، يخدم تاريخ مكة المكرمة, ويعمل على تأمين بيئة علمية ومعلوماتية محفزة وداعمة، إلى جانب تأسيس مرجعية رائدة ومميزة في تاريخ أم القرى، لافتاً النظر إلى أن مكتبة المركز تضم 28372 كتاباً، تتناول الجوانب التاريخية والدينية والأدبية والقانونية والمعارف العامة، علاوةً على 122 دورية، و75 رسالة علمية متنوعة.وأوضح أن المكتبة تلقت كتباً مهداةً من مكتبات خاصة تتمثل في مكتبة الدكتور عايض الروقي وتضم 390 كتاباً، ومكتبة عبدالرحمن النصيف وتحتوي على 13790 كتاباً، ومكتبة عبدالله بلخير وتشتمل على 347 كتاباً، مبيناً أن المكتبة تشرع أبوابها للزوار من الباحثين والمهتمين والمثقفين وغيرهم طيلة أيام الدوام الرسمي, من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً.// انتهى //17:34ت م0171