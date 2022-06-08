مكة المكرمة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأطلقت شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة برنامج التوظيف الموسمي في نسخته الثانية خلال موسم حج 1443هـ، و بلغ عدد الموظفين لهذا العام نحو أكثر من 500 شخص ،كما بلغت نسبة الإناث منهم 25%.وتضمن البرنامج استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة رقمية ، يتم اختيار المرشحين وفق معايير محددة, لتبدأ بعدها مرحلة تدريب العاملين على حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، ويهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات المتقدمين المهنية في عدة مجالات متخصصه وتفعيل دور "كدانة" المجتمعي ، كما تم اختيار عدد من الفتيات بالجمعية الخيرية لدار الأيتام بمكة المكرمة للعمل ضمن برنامج التوظيف لتمكينهم ومشاركتهم في مجال العمل.وتنوعت الوظائف الموسمية هذا العام في مجالات مختلفة منها الهندسية، والإدارية، والفنية، والتقنية وغيرها من المجالات المطوّرة من تجربة الحاج والمعتمر.يذكر أن "كدانة" تعمل على الانتهاء من تنفيذ عدة مشاريع تطويرية بالمشاعر المقدسة وفق أعلى المواصفات الفنية للاستفادة منها وتشغيلها بحول الله في موسم حج 1443هـ خدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //17:37ت م0172