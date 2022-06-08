تبوك 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واستنطلق في مدينة تبوك غداً فعاليات معرض "البخور والعطور الدولي" في نسخته التاسعة، الذي يشارك فيه أكثر من 50 شركة متخصصة في مجال العطور من المملكة والدول الخليجية، ويستمر ستة أيام, وذلك بفندق جراند ميلينيوم تبوك.ويضم المعرض أبرز العلامات التجارية المميزة والرائدة في مجال العطور والعود والبخور، كما يعمل على تشجيع واستقطاب المهتمين والمستثمرين من الشباب والشابات السعوديين لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال.// انتهى //17:39ت م0173