الدمام 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسوقعت شركة مطارات الدمام (داكو) مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) أمس، مذكرة تفاهم في مقر المطار بالدمام؛ لتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الطرفين، وتفعيل مهام وأعمال كفاءة وترشيد المياه، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال.وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والبيانات في المجالات المتعلقة بأنشطة واختصاصات مجال أعمال الطرفين، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة، وتنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة، إضافةً إلى تحسين جودة البيانات المالية لاستهلاك المياه, وتنسيق وتصميم النماذج الخاصة بذلك.وتتطلع "داكو" للتعاون بشكل وثيق مع "مائي" لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال, والاستفادة من دعم الدراسات التي تخص كفاءة وترشيد المياه في مطارات المنطقة الشرقية.ويسعى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) من خلال المذكرة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة, وصولاً إلى الاستدامة المائية، ورفع ثقافة الوعي العام فيما يخص ترشيد استخدامات المياه، إضافةً إلى رفع كفاءة سلاسل إمداد المياه, وتوحيد الجهود في هذا المجال .// انتهى //17:40ت م0174