الرياض 09 ذو القعدة1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسكشفت وزارة التجارة عن إطلاق خدمات جديدة للشركات المساهمة والأجنبية من خلال الفرع الرقمي للوزارة، وذلك حرصاً منها على تسهيل بدء العمل التجاري، وتحفيز البيئة التجارية في المملكة.وبينت الوزارة أن الخدمات الجديدة للشركات المساهمة، تضمنت إمكانية تأسيس شركة مساهمة، والتحول إلى شركة مساهمة، وإصدار خطاب عدم الممانعة للشركات المساهمة المدرجة، وإصدار القرار الوزاري بإعلان تأسيس أو تحول الشركة إلى شركة مساهمة.كما مكنت الخدمات الجديدة من تأسيس الشركات الأجنبية أو المختلطة، وإصدار فروع للشركات الأجنبية، وتجديد وتعديل وشطب السجلات التجارية للشركات الأجنبية، والحصول على مستخرج سجل تجاري للشركات الأجنبية، وتتم جميع هذه الخدمات بشكل إلكتروني ودون الحاجة لزيارة مقر الوزارة.يشار إلى أن الفرع الرقمي لوزارة التجارة يقدم 86 خدمة لقطاع الأعمال، ويمكن الوصول لجميع الخدمات للفرع الرقمي للوزارة عبر الرابط: ‏e.mc.gov.sa// انتهى //17:43ت م0175