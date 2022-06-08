الرياض 9 ذو القعدة 1443هـ الموافق 8 يونيو 2022م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.// انتهى //17:47ت م0177