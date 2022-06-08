تونس 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بالعاصمة التونسية، بوزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا طارق أحمد.وتناول الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة والتعاون بين تونس وبريطانيا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ودعم تدريب الموارد البشرية والاقتصاد الدائري، الأخضر والأزرق والسياحة.// انتهى //17:48ت م0178